Второй пострадавший получил осколочное ранение ноги и баротравму

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины сдетонировал в Борисовке Белгородской области. От ранений 19-летний мирный житель умер в больнице, второй пострадавший получил осколочное ранение ноги и баротравму, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все принятые меры, спасти парня не удалось. <…> Второй пострадавший в Борисовке мужчина самостоятельно обратился в больницу", - написал он в своем Telegram-канале.