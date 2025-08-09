Речь идет о 12 квартирах в Москве, предназначавшихся военнослужащим по контракту, указали в правоохранительных органах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Предварительная сумма ущерба по уголовному делу о хищении у Минобороны РФ 12 квартир в Москве, предназначавшихся военнослужащим по контракту, составляет почти 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела предварительно установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила порядка 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливаются личности причастных к хищению "федеральной собственности в особо крупном размере". Ранее сообщалось, что Минобороны признано по этому делу потерпевшей стороной.