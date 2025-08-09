Его тело готовятся поднять на поверхность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Один человек погиб после обрушения конструкций на шахте "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщали о том, что после обрушения конструкций на шахте внутри оставались два человека на безопасном от места ЧП расстоянии. Привлекалась бригада горноспасателей.

"По уточненной информации, один проходчик оказался под завалами, его тело готовятся поднять на поверхность", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что еще два человека в настоящий момент остаются внутри на безопасном от места обрушения конструкций расстоянии.

Шахта "Шерловская-Наклонная" расположена в Красносулинском районе Ростовской области. В феврале 2007 года предприятие было сдано в промышленную эксплуатацию с проектной мощностью 650 тыс. тонн. В настоящее время шахта добывает 1 млн тонн рядового угля в год.