На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

СТАМБУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции. Об этом сообщил департамент по ЧС республики.

Землетрясение зарегистрировано в 19:53 по местному времени, эпицентр находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала, сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях. В настоящий момент никаких негативных последствий не наблюдается. Мы следим за ситуацией в режиме реального времени", - написал министр в X.

Телеканал TRT Haber сообщил, что толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле. Местами возникают проблемы с мобильной связью.

