На Камчатке активность вулкана Ключевского снизилась

Взрывоопасное извержение продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Активность вулкана Ключевская сопка на Камчатке несколько снизилась, но извержение продолжается. Произошел пепловый выброс на высоту до 9 км, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Взрывоопасное извержение вулкана продолжается. Активность вулкана несколько снизилась, но остается высокой. Спутниковые данные показали, что взрывы подняли пепел на высоту до 9 тыс. м", - рассказали в учреждении

В поселке Ключи 10 августа зафиксирован пеплопад, из-за дождя уборка пепла с улиц была приостановлена. В случае повторения пеплопада спасатели настоятельно рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу. Ключевскому присвоен красный - наивысший код авиационной опасности. 

