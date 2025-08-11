С начала пожароопасного сезона в регионе потушили 310 возгораний в лесу

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Лесные пожары отсутствуют на территории Якутии, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"За прошедшие сутки новых лесных пожаров не обнаружено, - говорится в сообщении. - Оперативность тушения - 63%. За прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар с общей площадью, пройденной огнем, 863 га на территории Момского района".

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 310 лесных пожаров на площади 159 890,8 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлены 150 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В данный момент в Якутии установлен особый противопожарный режим.