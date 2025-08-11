В Нижегородской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Еще двое пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Украинские БПЛА ночью атаковали Нижегородскую область. В результате атаки погиб один человек, двое получили ранения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

"При отражении [атаки] в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего - мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье", - сообщил глава региона.

Никитин отметил, что на месте работают специалисты, координирует ситуацию мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Щелоков в своем Telegram-канале проинформировал, что на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим направлена бригада медицины катастроф.