По словам мэра Александра Щелокова, оперативные службы задействовали незамедлительно

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. После атаки беспилотников в Нижегородской области в Арзамасский округ направили бригаду медицины катастроф. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков.

"Оперативные службы задействованы незамедлительно," - написал Щелоков в своем Telegram-канале ​​​​​​, призвав ориентироваться на официальные данные.

Мэр проинформировал, что на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим в город направлена бригада медицины катастроф.

Губернатор региона Глеб Никитин ранее сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки.