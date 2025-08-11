Причиной землетрясения может стать зона субдукции Каскадия - гигантский разлом, тянущийся от острова Ванкувер до города Мендосино в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой более 9 баллов и последующее за ним цунами может произойти в районе штата Калифорния и городов Орегон и Вашингтон, США. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информацию сейсмологических агентств.

Уточняется, что причиной землетрясения может стать зона субдукции Каскадия - гигантский разлом, проходящий от острова Ванкувер до города Мендосино в Калифорнии.

Научный журнал Science Advances опубликовал статью об исследовании разлома и составил его подробную карту для оценки возможных последствий землетрясения. Ученые пришли к выводу, что длина Каскадии составляет 885 км и пролегает через западные территории США, подвергая их беспрецедентной опасности.

"Существует потенциал землетрясений и цунами, сопоставимых по мощности с крупнейшими из тех, что мы когда-либо испытывали на планете. Каскадия, похоже, способна генерировать землетрясения магнитудой 9 баллов или чуть меньше, или чуть больше", - заявил телеканалу соавтор статьи и директор Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети Гарольд Тобин.

За последнее столетие ученые зафиксировали всего пять землетрясений магнитудой 9,0 и выше. Все из них отличались так называемыми "мегасейсмическими" толчками, которые также предсказаны для зоны субдукции Каскадия.