Опасности она не представляет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подозрительный предмет, найденный во дворе жилого дома в Ногинске, оказался страйкбольной гранатой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Найденный подозрительный предмет оказался страйкбольной гранатой. Опасности она не представляет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что на Краснослободской улице во дворе жилого дома обнаружен подозрительный предмет. Территорию оцепили, на место для проверки прибыли саперы.