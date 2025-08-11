В пунктах временного размещения остаются 22 человека

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке идет на спад, в понедельник ученые зафиксировали в три раза меньше сейсмособытий, чем сутками ранее, при этом впервые с 30 июля все они были неощущаемыми. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За сутки произошли 18 афтершоков. В населенных пунктах не ощущался ни один из них", - сообщили в ведомстве.

За воскресенье, по данным ГУ МЧС, было зафиксировано 54 афтершока.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.