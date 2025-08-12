В Бурятии тушат один лесной пожар на площади 300 га

Угрозы населенным пунктам нет

УЛАН-УДЭ, 12 августа. /ТАСС/. Один лесной пожар на площади 300 га тушат на территории Бурятии, он локализован, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в республике новых лесных пожаров не обнаружено. Ликвидирован один пожар в Прибайкальском районе на площади 0,7 га. Утром 12 августа проводятся работы по тушению одного локализованного очага возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Общая площадь составляет 300 га", - говорится в сообщении.

С огнем борются 10 сотрудников авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.