К восстановлению повреждений приступят сегодня, сообщил глава города Иван Ульянченко

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Окна жилого комплекса и несколько автомобилей пострадали в результате отраженной атаки дронов в Ставрополе, сообщил глава города Иван Ульянченко.

"Продолжаем уточнять последствия на земле от падения дронов после отраженной атаки. К этому часу известно, что пострадали окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько автомобилей. Поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения. Связались с управляющей компанией, они также подключатся к обследованию домов", - написал он в своем Telegram-канале.

Ульянченко уточнил, что к восстановлению повреждений приступят сегодня, как только будет завершен поквартирный обход и определен фронт работ.

Ранее глава города сообщал, что ночью атаку БПЛА отразили в Ставрополе, в результате выбило стекла в одном из социальных объектов города, пострадавших нет.