В Подмосковье предотвратили теракт против сотрудника Минобороны

По инструкции куратора в Telegram, задержанный сделал взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили в Подмосковье теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны. Задержан подозреваемый, который должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин России и Украины 1989 г. р., готовивший террористический акт на территории Московской области", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, "выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон, завербованный на территории третьей страны". Согласно инструкции куратора в Telegram, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника. Затем машину, начиненную более чем 60 кг взрывчатки, должны были припарковать в установленном месте и взорвать в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути к месту планируемого преступления.

"В ходе опроса [подозреваемый] дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ", - сообщили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконные изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

В ФСБ отметили, что по совокупности совершенных преступлений задержанному может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.