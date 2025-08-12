Все трое мужчин были опытными летчиками

АСТАНА, 12 августа. /ТАСС/. Тело последнего военного, погибшего при крушении вертолета, упавшего в Сорбулакское водохранилище в Алма-Атинской области Казахстана, обнаружено в ходе поисковых работ на месте крушения. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным ведомства, 12 августа нашли тело помощника командира экипажа капитана Амана Амангельды. До этого на месте крушения обнаружили тела командира экипажа майора Нуржигита Уйсинбаева и бортового техника капитана Ержигитова Бахтияра. В Минобороны отметили, что все трое погибших были выпускниками Военного института Сил воздушной обороны Казахстана и являлись опытными летчиками.

Акваторию водохранилища продолжают обследовать для поисков фрагментов потерпевшего крушения вертолета.

25 июля в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет легкий многоцелевой вертолет Eurocopter EC145, на борту которого находились трое военнослужащих. Обнаружить воздушное судно удалось 9 августа в ходе подводных работ на глубине около 14 метров в Сорбулакском водохранилище вблизи Алма-Аты. По факту крушения проводится расследование.

Агентство Tengrinews со ссылкой на военную прокуратуру сообщило, что расследование ведется по статьям Уголовного кодекса о нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также превышении служебных полномочий. Других подробностей в надзорном ведомстве в ответ на запрос агентства не привели.