Ей могло стать короткое замыкание

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Предварительно, причиной пожара на подстанции в городе Стрежевой на севере Томской области, из-за чего город с ночи частично остается без электричества и воды, является короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

"Предварительная причина возгорания - короткое замыкание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что без света на данный момент остаются 68 домов. Городская больница подключена к электрогенератору и работает в штатном режиме, во все оставшиеся без электроснабжения социальные объекты ресурс будет подаваться в первую очередь.

По данным мэра Валерия Дениченко, полное подключение планируется во второй половине дня. "Из Томска утренним рейсом прилетел специалист по ремонту таких мощных кабелей. На месте есть целая бригада. Люди работают", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью 12 августа в Стрежевом произошел пожар на подстанции, из-за чего в городе отключили электричество и воду. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях и детских садах сегодня объявили выходной, а горожанам посоветовали отправиться на дачу.