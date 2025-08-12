Командиры обоих бортов приняли решение следовать в аэропорт назначения при появлении возможности безопасного продолжения полета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. В зоне ожидания в небе над Финским заливом по причине сильной грозовой облачности находились два самолета авиакомпании "Победа", следовавшие по маршрутам Петербург - Калининград и Екатеринбург - Калининград. Об этом сообщила авиакомпания.

"Два самолета, выполняющие рейсы DP529 Санкт-Петербург-Калининград и DP612 Екатеринбург-Калининград, находились в зоне ожидания в воздушном пространстве над Финским заливом в связи с неблагоприятными метеоусловиями - сильной грозовой облачностью", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, командиры обоих самолетов приняли решение следовать в аэропорт назначения при появлении возможности безопасного продолжения полета.

Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что самолет, летевший рейсом Петербург - Калининград, возвращается в Пулково из-за грозовой облачности над Финским заливом.