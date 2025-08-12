В США при взрыве на заводе U. S. Steel погибли два человека

Еще 10 человек пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и 10 получили ранения из-за взрыва на заводе сталелитейной компании U. S. Steel в городе Клэртоне (штат Пенсильвания). Об этом сообщили власти округа Аллегейни.

Как рассказал на пресс-конференции представитель полиции округа, после взрыва на заводе в больницы поступили 10 пострадавших, кроме того, один человек погиб, а один числился пропавшим без вести. Позже служба экстренной помощи округа Аллегейни в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявила, что "может подтвердить, что в результате инцидента погиб еще один человек".

По информации экстренных служб, из 10 человек, доставленных в больницы, пятеро уже получили лечение и были выписаны. Также указывается, что точное число пострадавших неизвестно "с учетом масштаба инцидента". По факту случившегося продолжается расследование.

11 августа на заводе U. S. Steel произошел взрыв. Спасательные службы получили первые сообщения об инциденте около 11:00 по местному времени (18:00 мск). Изначально сообщалось о нескольких пострадавших.