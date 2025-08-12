В сервисе сообщили, что аккаунт, с которого произошла аренда, зарегистрирован на взрослого человека

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сервис "Яндекс go" сообщил, что в поездке на самокате, которая привела к ДТП в Москве, в котором погиб подросток, были совершены множественные нарушения. Об этом сообщили ТАСС в сервисе.

"Мы в курсе этого ужасного ДТП и выражаем соболезнования семье погибшего. В поездке были совершены множественные нарушения: езда вдвоем и передача управления СИМ несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

Аккаунт, с которого произошла аренда, зарегистрирован на взрослого человека, отметили в "Яндекс go". По правилам сервиса, за такие грубые и опасные нарушения аккаунты блокируются, а также выписывается повышенный штраф.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что двое подростков на самокате врезались в столб на западе Москвы, после чего управлявший самокатом попал под автобус и погиб, второй юноша получил травмы.