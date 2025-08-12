Писатель находится в международном розыске

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Защита писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) обжаловала его заочный арест. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском районном суде Москвы.

"Поступила апелляционная жалоба на постановление Черемушкинского суда Москвы об избрании Быкову Д. Л. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке дела.

Быков находится в международном розыске.

Черемушкинский районный суд Москвы 8 августа удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Быкова, обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти), меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.