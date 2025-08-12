Площадь пожара в доме в Майкопе составляет 950 кв. м

Тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Предварительно, площадь пожара в девятиэтажке в Майкопе составляет 950 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Предварительно, площадь пожара 950 кв. м. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что создано три боевых участка. "Группировка сил и средств увеличена. Работы по тушению продолжают 78 человек и 30 единиц техники", - сказали в МЧС.

Позже в МЧС сообщили, что пожар в доме локализован.

Ранее сообщалось о том, что пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из девятиэтажки в Майкопе, где горят мансарда и кровля, 25 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (22:39 мск) - добавлена информация о локализации пожара.