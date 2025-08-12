Как сообщил сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, жильцов эвакуируют

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Обломки беспилотника при отражении массированной атаки упали на крышу многоэтажного дома в Волгограде.

Жильцов эвакуируют. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Как уточнил глава региона, в Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировали падение обломков беспилотного летательного аппарата на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской.

"Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - отметил он, его слова передает пресс-служба администрации области.