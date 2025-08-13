Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в ближайшее время дети будут переданы родителям

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Врачи не нашли ранений у пятерых детей после атаки БПЛА на жилой дом в Грайворонском округе Белгородской области 12 августа. В ближайшее время дети будут переданы родителям, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера мы все с вами переживали, когда получили новость из Грайворонского округа, что в Новостроевке-Первой после атаки БПЛА на жилой дом, по поступившей информации, были ранены 5 детей. Все они были оперативно доставлены в детскую областную больницу, осмотрены врачами. Слава богу, ранения и травмы не подтвердились", - проинформировал глава региона.

По словам Вячеслава Гладкова, дети были напуганы, и сейчас они под присмотром врачей. В ближайшее время их передадут родителям.

"Задача главы Грайворонского округа Дмитрия Александровича Панкова - решить жилищный вопрос. Это сделать в зависимости от осмотра дома и понимания того, восстанавливаем мы его или строим новый дом", - добавил губернатор.