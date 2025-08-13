Против него завели уголовное дело

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по статье за участие и подготовку к службе в террористическом сообществе в отношении экс-боевика одного из националистических батальонов ВСУ, попавшего в окружение армии РФ и сдавшегося в плен. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСБ.

По словам задержанного уроженца Запорожской области, в ряды ВСУ он вступил в 2016 году. Последним местом службы стал один из украинских нацбатальонов, где он прошел подготовку под руководством канадских инструкторов.

"Мотивацией моей была - хорошая зарплата и подальше где-то от линии боевого соприкосновения. <…> Относились [в украинском нацбатальоне] как к рекруту, как к недостойному. Стояли на протяженности 1 км, нужно было держать этот район. Попали в окружение - сдались в плен. Всего на нашей позиции были 10 человек. Двое убежали, один двухсотый (погибший - прим. ТАСС), поскольку с нами были мобилизованные - они просто сбежали. Я был там старший. Отдал приказ сдаваться в плен", - сказал украинский экс-боевик на видео УФСБ России по ЛНР, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Украинский экс-боевик также сообщил, что в 2022 году потери личного состава в его нацбатальоне составляли 70%, его пополняли за счет мобилизованных. "Качество мобилизованных было очень низкое. Подготовка - нулевая. Просто брали в военкомате и просто привозили к нам в часть", - сказал мужчина.

В ведомстве уточнили, что экс-боевик совершил ряд военных преступлений против жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также участвовал в боевых действиях против ВС России.

"В отношении боевика возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Ведется следствие", - сказано в сообщении.