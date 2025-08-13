Мера пресечения председателю правления АО "Банк конверсии "Снежинский" избиралась в рамках дела, возбужденного по ч. 8 ст. 204 УК РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Челябинский областной суд отклонил жалобу и оставил под арестом председателя правления банка "Снежинский", ставшего фигурантом дела о коммерческом подкупе. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты на постановление Центрального районного суда Челябинска от 22 июля текущего года. <…> Cуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мера пресечения в виде ареста председателю правления АО "Банк конверсии "Снежинский" избиралась в рамках дела, возбужденного по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Прокуратура уточняет, что, по версии следствия, с сентября 2021 года в течение трех лет фигурант, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, получил от индивидуального предпринимателя 19 млн рублей за обеспечение сотрудничества по ранее заключенному агентскому договору, а также за обеспечение процессов оперативного рассмотрения и одобрения заявок на выдачу ипотечных кредитов с реализацией мер государственной поддержки.

Со ссылкой на правоохранительные органы 21 июля ТАСС сообщал, что председатель правления банка задержан сотрудниками ФСБ по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд рублей в рамках реализации программы государственной поддержки многодетных семей.

Как ранее сообщал ТАСС, в банке "Снежинский", основным акционером которого является бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов, в этом году комиссией Центрального банка России проводились контрольно-надзорные мероприятия.