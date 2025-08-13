Сотрудники ФСБ задержали в Кировской области 19-летнего приверженца украинской террористической организации, который хотел заключить контракт на участие в спецоперации, чтобы перейти на сторону ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

О задержанном

Мужчина 2006 года рождения вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию.

По указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО.

Ему была поставлена задача прибыть в Москву, заключить контракт с Минобороны России о прохождении службы в зоне спецоперации, а после прибытия в военную часть в Курской области сбежать на территорию Украины и перейти на сторону ВСУ.

При попытке выезда в Московский регион злоумышленника задержали сотрудники ФСБ России.

О планируемой расправе над российскими военнослужащими

Мужчина планировал выехать в зону проведения спецоперации, чтобы перейти на сторону ВСУ.

Перед переходом на сторону противника задержанный собирался убить сослуживцев, следует из видео допроса.

Убийство военных мужчина должен был зафиксировать на фото и видео для завоевания доверия украинской стороны.

Уголовное дело