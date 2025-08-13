13 августа, 10:47
В Горловке из-за атаки дрона ранен сотрудник коммунального предприятия

С начала суток по Горловке ВСУ нанесли два удара - беспилотником и 155-мм артиллерией

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. ВСУ ранили сотрудника коммунального предприятия Горловки (ДНР), атаковав город беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранен сотрудник одного из коммунальных предприятий Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало с начала суток два удара по Горловке со стороны ВСУ. Противник применил беспилотник и 155-мм артиллерию. 

