Еще один житель региона ранен и доставлен в больницу

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Три мирных жителя погибли за сутки, еще один ранен в Херсонской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Обстрелы Гладковки Голопристанского округа привели к гибели мужчин 1983, 1986 и 1987 годов рождения. Пострадал местный житель 1994 года рождения. Он доставлен в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам губернатора, в Каховке поврежден жилой дом, а в Голопристанском округе удары со стороны ВСУ привели к лесным пожарам общей площадью более 113 га. Все возгорания потушены.