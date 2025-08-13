Угрозы их здоровью и жизни нет

БРЯНСК, 13 августа. /ТАСС/. Украинские войска с помощью FPV-дронов атаковали гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района Брянской области. В машине находились женщина с ребенком, угрозы их здоровью и жизни нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В селе Чуровичи Климовского района ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали гражданский автомобиль, в котором находились женщина с несовершеннолетним ребенком. Они были доставлены в больницу и обследованы медиками. Угрозы здоровью и жизни нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз также сообщил, что в селе Полевые Новоселки Суземского района в результате целенаправленного удара дронов по территории сельхозпредприятия значительно повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг". Кроме того, в селе Чуровичи Климовского района после атаки дронов загорелась кровля административного здания. Пострадавших нет.