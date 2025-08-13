Пострадавшего с осколочным ранением руки доставили в городскую больницу №2

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удары с помощью беспилотников по Белгороду, в результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома ранения получил мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением руки бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме посечено остекление", - написал он.

По информации главы региона, в результате падения еще одного беспилотника был поврежден грузовой автомобиль, и загорелась сухая трава. Пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы.

Как сообщил губернатор, еще один беспилотник атаковал частный дом, в результате в доме повреждены окна и фасад, осколками посечены три автомобиля. "Кроме того, вследствие падения обломков сбитых беспилотников повреждены кровля частного дома и одна машина", - добавил Гладков.