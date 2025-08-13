В Белгородской области из-за атаки дрона пострадали два жителя

Также поврежден автомобиль

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением беспилотника нанесли удар по автомобилю на участке дороги Косилово - Ивановская Лисица в Белгородской области. В результате атаки ранения получили два мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Косилово - Ивановская Лисица Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя", - написал он.

По информации главы региона пострадавшие самостоятельно обратились в местную амбулаторию, у одного из мужчин диагностировали минно-взрывную травму и контузию, у другого - баротравму и осколочные ранения лица и руки. Для продолжения лечения бригада скорой помощи доставила раненых в городскую больницу №2 Белгорода.

"У транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов", - добавил Гладков.