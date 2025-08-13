Предварительный отчет еще готовится, отметили в пресс-службе комитета

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который устанавливает причины крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье, опроверг появление в интернете предварительного отчета о катастрофе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Предварительный отчет еще готовится", - говорится в сообщении. Подготовка отчета занимает от месяца, добавили в МАК.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на предварительные данные МАК о том, что самолет заходил на посадку в аэропорт Тынды ниже положенной высоты. Якобы пилоты перепутали системы отсчета для высотомера и выставили неправильное значение давления для него.