13 августа, 22:58
Военная операция на Украине

В Белгородской области ранены еще два мирных жителя при атаке ВСУ

В селе Нечаевка пострадал водитель автомобиля, по которому удалил вражеский FPV-дрон, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили ранения в результате атаки вражеских дронов в селах Нечаевка и Болдыревка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате атак ВСУ ранены два мирных жителя Белгородского района", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в селе Нечаевка пострадал водитель автомобиля, по которому удалил вражеский FPV-дрон. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением медики доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Болдыревка травмы получила женщина, по дому которой был нанесен удар беспилотником. Врачи диагностировали у нее баротравму, лечение она продолжит амбулаторно.

Ранее Гладков сообщил о двоих пострадавших в селе Двулучное Валуйского округа, мужчины получили ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль. 

