Особенно циничной выглядит очередная варварская атака ВСУ на мирных жителей Белгорода, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Киев продолжает нарушать все мыслимые нормы международного гуманитарного права, нанося удары по гражданскому населению. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку беспилотников ВСУ на мирных жителей Белгорода.

Москалькова отметила, что "уже завтра на Аляске должны состояться переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта", отметив, что на этом фоне особенно циничной выглядит очередная варварская атака ВСУ на мирных жителей Белгорода.

"Последовательно демонстрируем готовность к деэскалации, в то время как киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.