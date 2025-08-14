В Ивановской области суд изъял из незаконного владения 67 га земли

Эти земли принадлежали схиархимандриту Иоанникию (Ефименко), который ранее был лишен священного сана за многочисленные канонические нарушения

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Ивановской области истребовал по иску прокуратуры региона из незаконного владения в собственность РФ земли лесного фонда площадью почти 67 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в собственности гражданина в районе деревень Чихачево и Хмелино Верхнеландеховского района находятся шесть земельных участков сельскохозяйственного назначения. "В нарушение закона в их состав включены 66,8 га земель лесного фонда. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земель лесного фонда из чужого незаконного владения в собственность РФ. Требования прокуратуры судом удовлетворены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по решению суда в Единый государственный реестр недвижимости внесут изменения. Исполнение судебного акта остается на контроле прокуратуры.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что земли принадлежали схиархимандриту Иоанникию (Ефименко), который ранее был лишен священного сана за многочисленные канонические нарушения. В декабре 2024 года он умер, ответчиком выступала его наследница.

Иоанникий был снят с должности настоятеля Свято-Никольской обители в селе Чихачево Ивановской области. Его обвинили в том, что он ограничивает свободу передвижения паломников, заставляет их выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, люди не могут покинуть обитель. Позднее по данному факту СУ СК по Ивановской области возбудило уголовное дело. Во время обысков у схиархимандрита нашли оружие, около 2 млн рублей, а также документы об отчуждении недвижимости прихожан в его пользу.