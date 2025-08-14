В результате пожара повреждено здание площадью 600 кв. м

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в поселке Каменка Ивановской области, в результате пожара повреждена площадь в 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:54 мск очаг пожара был локализован. В 15:05 мск горение ликвидировано. В результате пожара повреждено производственное здание на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Всего к месту вызова привлекалась 21 единица техники и 57 человек.

Ранее в пресс-службе сообщили, что горела крыша производственного корпуса на площади 600 кв. м. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из-под кровли. Огнеборцы эвакуировали 50 человек.