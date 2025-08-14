Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 15 человек

Также властям города поступило 175 обращений на единовременную денежную помощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Число жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате атаки БПЛА и повреждения многоэтажки в центре города, по уточненным данным, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Днем из-за атаки ВСУ с применением БПЛА был поврежден жилой многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону. Ранее число пострадавших оценивалось в 13 человек, среди которых - двое детей.

"По уточненным данным, в результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все - в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.

Уточняется, что властям города поступило 175 обращений на единовременную денежную помощь.