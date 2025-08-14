На Камчатке за сутки зафиксировали более 20 афтершоков

Из них 10 были ощущаемыми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 26 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 26 афтершоков. В населенных пунктах ощущались 10 из них силой от двух до трех баллов", - сообщили в ведомстве.

В пунктах временного размещения остаются 19 человек. За предыдущие сутки на Камчатке произошло 44 афтершока, ощущаемых сейсмособытий - одно.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.