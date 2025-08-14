ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали подземные толчки вблизи Курильских островов. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3, его могли ощутить жители Северо-Курильска Сахалинской области, сообщили в филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
"Магнитуда - 5,3. Эпицентр - 113 км юго-восточнее города Северо-Курильск. Могли ощутить в Северо-Курильске силой до 3 баллов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что землетрясение зарегистрировано на глубине 19 км.