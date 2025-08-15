В Якутии действуют два лесных пожара

Их общая площадь составила 28,5 га

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Два лесных пожара действуют на площади свыше 28 га в Якутии, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии. С 11 августа в республике не регистрировали возгораний.

"На начало суток действуют два лесных пожара на площади 28,5 га на территории Вилюйского и Кобяйского районов. На тушение пожаров привлечены 47 человек. Оперативность тушения - 63%. За прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар с общей площадью, пройденной огнем, 0,5 га на территории Нюрбинского района", - говорится в сообщении.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 311 лесных пожаров на площади 159 891,3 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В Якутии действуют особые противопожарные режимы в Верхоянском, Олекминском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском районах, а также городском округе Жатай.