В Бурятии за последние сутки возникли два лесных пожара

Угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет

УЛАН-УДЭ, 15 августа. /ТАСС/. Два пожара, возникшие из-за ударов молний, обнаружены в Бурятии, их площадь превышает 2 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

14 августа в республике были потушены все лесные пожары.

"За прошедшие сутки в республике обнаружены два лесных пожара в Баргузинском и Бичурском районах. Причина возникновения - удары молний. На утро 15 августа действуют два очага возгорания <...> на общей площади 2,02 га. Угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.

На тушении работают 32 человека, задействованы шесть единиц специализированной техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.