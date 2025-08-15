Специалисты фиксируют снижение уровня воды в пяти реках региона

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Число подтопленных после ливней жилых и дачных домов в Красноярском крае сократилось до 144. Наблюдается снижение уровня воды в пяти реках региона, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, в четверг были подтоплены 277 жилых и дачных домов в Березовском и Емельяновском районах, городе Железногорске. Дожди в Красноярске и его окрестностях начались 9 августа. Непогода привела к перебоям с электроснабжением 9 и 10 августа, с нарушением технологического режима работали 40 коммунальных объектов. Образовались большие лужи на проезжей части. В Ленинском районе Красноярска произошел провал дорожного полотна.

"На утро 15 августа наблюдается снижение уровня воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача, Тартат. Сохраняется затопление на территории 2 муниципальных образований (Березовский, ЗАТО г. Железногорск) в 2 населенных пунктах и 8 СНТ: затоплено жилых домов - 7, дачных домов - 137, приусадебных участков - 225", - говорится в сообщении.

На ликвидацию последствий подтопления привлекаются 46 человек и 15 единиц техники.

Сотрудники регионального главка МЧС с помощью беспилотных аппаратов ведут мониторинг сложившейся ситуации, проводится информирование населения.