Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск увеличилось до 12

Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом в Курске
Девять из них были госпитализированы

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Курск увеличилось до 12.

Об этом журналистам сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"На данный момент у нас 12 пострадавших: 3 [лечатся] амбулаторно, 9 находятся в областной больнице", - сказал он.

По словам Хинштейна, повреждения зафиксированы в 11 домах и трех социальных объектах. На месте работает комиссия по оценке ущерба. "Должны определить, есть ли конструктивные повреждения, поскольку произошел серьезный пожар. Надеюсь, дом подлежит восстановлению, но на этот вопрос должны ответить специалисты", - добавил врио губернатора. 

