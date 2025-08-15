Распоряжение подписал губернатор

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах на Камчатке из-за землетрясения.

Распоряжение подписал губернатор, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края <...> для сил и средств Камчатской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с произошедшим 30.07.2025 сильным сейсмособытием и необходимостью проведения оценки состояния зданий и сооружений. Граница зон чрезвычайной ситуации - Петропавловск-Камчатский ГО, ГО ЗАТО Вилючинск, Елизовский МО в границах населенных пунктов: город Елизово, село Николаевка, село Паратунка, поселок Раздольный, поселок Термальный, село Сосновка", - говорится в сообщении.