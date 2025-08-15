На предприятии в Рязанской области из-за ЧП погибли пять человек

Более 100 пострадали

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пять человек погибли, более 100 пострадали в результате ЧП на одном из предприятий в Шиловском районе Рязанской области.

Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибли 5 человек. Более 100 [человек] пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая", - написал он.

Прокуратура Рязанской области организовала мобильную приемную для пострадавших от возгорания на предприятии. "Для оперативной помощи пострадавшим и организации надзорных мероприятий на базе МБОУ "Лесновская средняя общеобразовательная школа" организована ежедневная работа мобильной приемной прокуратуры Рязанской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.