Женщина и подросток не могли выбраться из своей квартиры

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Женщина и подросток 2010 года рождения, пострадавшие в результате атаки БПЛА на Курск, не смогли выбраться из своей квартиры, соседи помогли открыть им дверь. Об этом ТАСС сообщил один из соседей пострадавших Алексей.

Как ранее сообщал врио губернатора региона Александр Хинштейн, в результате атаки БПЛА в многоэтажном доме в Курске 1 человек погиб и 17 пострадали.

"Это было мгновенно: взрыв, удар какой-то, мы выскочили с женой, ну и начали помаленьку собираться на выход. Помогли соседям еще открыть: парень 2010 года рождения, не мог дверь открыть. <...> Мы вдвоем вскрыли дверь, и скорая забрала, и маму, и мальчика раненого", - рассказал он.

По его словам, из-за атаки в его квартире на четвертом этаже были выбиты стекла, пожар возник выше - в районе 6-7 этажа.