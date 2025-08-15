МЧС направило 100 человек для ликвидации последствий ЧП в Рязанской области

С собой спасатели взяли оборудование для проведения поисково-спасательных работ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. МЧС России направило в Рязанскую область из Подмосковья дополнительную группировку из 100 спасателей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Спасатели из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Ногинского спасцентра направлены к месту происшествия. Всего в составе аэромобильного отряда 100 специалистов, в том числе 6 кинологических расчетов и 10 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

С собой спасатели взяли оборудование для проведения поисково-спасательных работ.