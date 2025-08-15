Более 200 жильцов эвакуировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Число многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненным данным, составило 33, сообщил глава города Александр Скрябин.

14 августа в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА пострадали многоквартирные дома. Ранее сообщалось о повреждении 20 зданий, более 200 жильцов поврежденных домов были эвакуированы.

"Провел внеочередное заседание КЧС, посвященное ликвидации последствий вчерашнего происшествия. <…> После обследования территории места происшествия количество поврежденных - 33 жилых дома", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки 15 человек пострадали, на месте поврежденных домов введен режим ЧС. Власти города развернули для эвакуированных пункт временного размещения на базе местной школы, организована работа оперативного штаба, ведется обследование домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.