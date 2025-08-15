В правоохранительных органах сообщили, что предварительной причиной произошедшего стало нарушение пожарной безопасности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Строители проживали в особняке в элитном коттеджном поселке "Береста" в Красногорске, где в пятницу вечером возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в особняке проживали строители. По данному факту также будет проведена проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, причиной произошедшего стало нарушение пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в поселке "Береста", компактно расположенном на полуострове в пойме Москва-реки, произошло возгорание в строящемся особняке. Площадь пожара составила 600 кв. м. Пострадавших нет. В этом же поселке находятся дома знаменитостей, включая певца Филиппа Киркорова. В настоящее время открытое горение ликвидировано.