МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Два человека спасены из-под завалов после ЧП на предприятии в Рязанской области.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На месте происшествия в Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов два человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предварительно известно о 117 пострадавших, из них 5 - погибли.

"Поисково-спасательные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Для этого сотрудники ведомства устанавливают световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций", - сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 350 человек и более 80 единиц техники.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рязанской области организовала на базе Лесновской средней школы мобильную приемную для пострадавших от возгорания на предприятии. В Telegram-канале Ростеха сообщалось, что троих работников с наиболее сильными травмами незамедлительно эвакуировали вертолетом "Ансат" Национальной службы санитарной авиации (НССА).